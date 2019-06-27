Необходимо сверстать следущие макеты https://www.figma.com/file/J57VFq1TcKDGy03h7O4PF8Bz/t1-redesign Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной и адаптивной Жду от вас предложений и бюджет и сроки
Сделать верстку 1 страница
Нужно сделать верстку емайл письма в html
Сделан дизайн в формате psd.
Верстка должна быть адаптивной.
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