Доработка сайта (вёрстка, правки)

Сайт: https://climattehnika.com.ua

1. Popup форма "Поторговаться" не закрывается автоматически после заполнения. Нет всплывающего уведомления (или просто уведомления сверху или в углу) об успешно заполненной и отправленной заявке.

2. Отступы и центрирование в POPUP’ах

В формах “Купить в 1 клик”, “Поторговаться” и “Оставить комментарий” сделать отступы между текстом и полями больше. Также сделать стиль кнопок и центрировать кнопки в формах как в скриншоте:

Скрин: http://joxi.ru/vAW97VLI1wjzMm.png

3. Открытие POPUP при нажатии на основный блок с фото и листиг между фото в POPUP

нужно сделать, чтобы при нажатии основного фото тоже открывался слайдер с полноразмерными фото.

Когда листаешь изображения товара на странице, нет стрелки для перелистывания, приходится закрыть увеличинное фото, и открывать следующее, что очень не удобно.

Скрин: http://joxi.ru/DmBBo7ztwGd1Mm.png

4. Слайдер с полноразмерными фото имеет z-index меньше, чем меню.

Из-за этого возникает ошибка наложения. Это нужно исправить.

Скрин: http://joxi.ru/nAyGPebUYJyMem.png

5. Поменять местами кнопки «купить в 1 клик» и «добавить в корзину».

6. Размер и цвет статуса, а так же скрытие кнопок транзакции

На страничке товара статус “Нет в наличии” увеличить (до 18 px), сделать более заметным (сделать темно-серым цветом), и скрыть кнопки транзации (покупки) когда у товара такой статус.

7. На странице товара фразу «мы рекомендуем» сделать заметнее, путем вывода их в формате наклейки, как в категории.

8. Нужен значок «Снято с производства» . Расположить его можно в категории , например, как значок «новинка». В карточке товара на видном месте.

9. Слово ЦЕНА убрать, поставить пробел между валютой и ценой товара, а так же поставить проблем между тысями и сотнями (пробельный разделитель цифры для удобства восприятия).