Доработка сайта (вёрстка, правки)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки202 просмотра

Сайт: https://climattehnika.com.ua 

1. Popup форма "Поторговаться" не закрывается автоматически после заполнения. Нет всплывающего уведомления (или просто уведомления сверху или в углу) об успешно заполненной и отправленной заявке. 

2. Отступы и центрирование в POPUP’ах 

В формах “Купить в 1 клик”, “Поторговаться” и “Оставить комментарий” сделать отступы между текстом и полями больше. Также сделать стиль кнопок и центрировать кнопки в формах как в скриншоте: 

Скрин: http://joxi.ru/vAW97VLI1wjzMm.png 

3. Открытие POPUP при нажатии на основный блок с фото и листиг между фото в POPUP 

нужно сделать, чтобы при нажатии основного фото тоже открывался слайдер с полноразмерными фото. 

Когда листаешь изображения товара на странице, нет стрелки для перелистывания, приходится закрыть увеличинное фото, и открывать следующее, что очень не удобно. 

Скрин: http://joxi.ru/DmBBo7ztwGd1Mm.png 

4. Слайдер с полноразмерными фото имеет z-index меньше, чем меню. 

Из-за этого возникает ошибка наложения. Это нужно исправить. 

Скрин: http://joxi.ru/nAyGPebUYJyMem.png 

5. Поменять местами кнопки «купить в 1 клик» и «добавить в корзину». 

6. Размер и цвет статуса, а так же скрытие кнопок транзакции 

На страничке товара статус “Нет в наличии” увеличить (до 18 px), сделать более заметным (сделать темно-серым цветом), и скрыть кнопки транзации (покупки) когда у товара такой статус. 

7. На странице товара фразу «мы рекомендуем» сделать заметнее, путем вывода их в формате наклейки, как в категории. 

8. Нужен значок «Снято с производства» . Расположить его можно в категории , например, как значок «новинка». В карточке товара на видном месте. 

9. Слово ЦЕНА убрать, поставить пробел между валютой и ценой товара, а так же поставить проблем между тысями и сотнями (пробельный разделитель цифры для удобства восприятия).

6 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Мастер своего дела. Очень доволен выполненной работой. Лучшие рекомендации!
Рад сотрудничеству, ко всем правкам и нюансам отнеслись с пониманием в итоге работа выполнена, рекомендую.

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mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад