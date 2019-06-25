Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок521 просмотр

Нужно сверстать сайт по перевозкам на джумле.  

Есть файлы джумлы и файлы шаблона. Нужно довести до состояния рабочего сайта. 

Сайт адаптивный. Есть ПСД Исходники. 

Пишите заявки, скину исходники.  

Формы заявок отзывы на посадочных страницах верстаются модулями для размещения на второстепенных страницах.  

От вас цена сроки. 

Joomla
6 лет назад
dybcenkoyaroslav
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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