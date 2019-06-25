Добрый день Есть верстка многих страниц https://drive.google.com/file/d/1ltS4QJIIMeEDVb8P6XRy1EzkX6gitFm0/view Нужно сверстать эти https://yadi.sk/d/rm8CBRjevYTJAQ Постоплата рублями 2500 руб
Сверстать сайт
Нужно сверстать сайт по перевозкам на джумле.
Есть файлы джумлы и файлы шаблона. Нужно довести до состояния рабочего сайта.
Сайт адаптивный. Есть ПСД Исходники.
Пишите заявки, скину исходники.
Формы заявок отзывы на посадочных страницах верстаются модулями для размещения на второстепенных страницах.
От вас цена сроки.
Заявки фрилансеров
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