Разработка на vue

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка193 просмотра

Доброго времени суток всем, необходима верстка под Vue,

если вас устраивают требования и вы соответствуете им, пишите мне в телеграм - @vitaliyshulik,

для ознакомления с требованиями перейдите по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1gtZgXKDrxl7pH59ndF1WWN15RqD33gs1SLaJ1oHMpnc

Vue.js
6 лет назад
VitaliyShulik
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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