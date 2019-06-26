Верстка сайта + посадка на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок208 просмотров

Добрый день! Нужно сверстать одностроничник и посадить на WordPress. Макеты предоставлю кандидату. 

WordPress
6 лет назад
kseniak1244
Ксения 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Igor-developer
Игорь 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Отлично выполнил работу. Уложился в сроки. Всегда был на связи. Все хорошо)
все хорошо

Заявки фрилансеров

Igor-developer
Игорь 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
6 лет назад