Вёрстка сайта на WordPress

Нужно сверстать сайт на WP.

По сути, будет 2 разных типа страниц:

1) Главная страница - по образцу и подобию fiver.com (но с отличиями, не

все блоки нужны). Подробно во влож. файле. + строка меню сверху и

справа от неё телефон.

2) Внутренние страницы - по образцу и подобию https://blog.fiverr.com/building-your-go-to-market-strategy/, но:

- не нужны кое какие блоки (см. файл)

- строка меню нужна одна (сверху)

- Справа в шапке телефон

Желательно это всё сделать в Elementor или каком - либо другом визуальном редакторе, чтобы потом было проще вносить изменения

Важно: срок готовности работы - 25 июня 23:00.