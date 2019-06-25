Верстка одной страницы

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Завершен25 заявок248 просмотров

Необходимо качественно сверстать страницу. 

6 лет назад
kdojun
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Отличная работа. Очень аккуратно сверстано. Спасибо.
С Далером приятно работать. Чёткое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад