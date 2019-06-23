Нужно сверстать и натянуть дизайн интернет магазина на битрикс малый бизнес. функционал стандартный. Дизайн во вложении.
Сверстать адаптивно сайт
Добрый день,
Задача: Сверстать адаптивно сайт, хорошим кодом.
Надо сверстать с ховерами, динамично, с анимацией элементов, плавно, адаптивно под все экраны, не используя флоат, флексы, без препроцессоров, без гульпа. Сверстать блочной, валидной версткой. Понятный, читаемый, структурируемый код. Так же там есть формы, нужно что бы они все работали. Кроссбраузерно, адаптивно.
Макеты представлены в XD
В дальнейшем сайт будет посажен на вордпресс. Сайт имеет авторский права, запрещено размещать в портфолио и т.д.
Код будет проверяться. Верстать по принципу качества.Принцип верстать лишь бы как, только бы работало- такую работу я не приму. Необходимо соблюдать синтаксис. Все делать динамично и красиво.
Страницы показывать в процессе работы. Быть на связи.
Пожалуйста, ознакомитесь с ТЗ и макетами. Спрашивайте все вопросы.
Цена 5 500 руб Срок 7 дней
Оплата:
Вы показываете верстку готовую, вносим правки, если есть, оплачиваю, вы скидываете архив.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день фрилансеры. Надо сверстать 1 блок на существующем сайте. Пишите только опытные. Работа 30-60 минут. Надо сдать до 19:00-20:00 Все исходники предоставлю (макет в figma).Завершен6 лет назад
Необходимо сделать самую простую (максимально без DIV где это возможно) верстку на таблицах. Без лишнего кода и прочего хлама в файлах. Только самое необходимое - index.html, css и папка image в идеале! Прям реально без ...Завершен6 лет назад
Требуется адаптивно сверстать макеты PSD и интегрировать на CMS Wordpress. Других движков не предлагать, только специалисты по данному ядру. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект на вашем хосте, ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть приложение, написанное на ionic 4. Есть дизайн (на figma.com). Нужно грамотно применить дизайн к приложению (чтобы добавляемые в дальнейшем страницы были в этом же стиле). Дизайн и страницы, которые нужно будет сделать, представлены на ...Завершен6 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать шаблон для корпоративного портала, затем сверстать его. На портале примерно 30 страниц. За более детальной информацией, обращайтесь.HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Сейчас лендинг на Тильде http://ves-digital.tilda.ws/imkerei-adaptiv нужно его сверстать HTML/CSS/JS, со всплывающими окнами адаптивно. Не скопировать Тильдовский говнокод а нормально сверстать по новой. От вас вопросы, цена. срок, условия работыHTML-верстка34 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Есть пара ошибок по верстке, конкретно в хедере, немного съезжает шапка на некоторых разрешениях. Сам сайт - https://infoserdce.com/HTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно сверстать адаптивно не большой лендинг на html5 Требования к верстке: 1. Врестка десктопа и верстка мобильной версии соответствуют макетам дизайна. 2. Верстка должна быть адаптивной (при уменьшении ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется адаптивно сверстать макет лендинга, bootstrap3 или bootstrap4. Есть дизайн только десктопной версии, как должен сайт выглядеть на планшете и мобильном - на ваше усмотрение, главное чтобы смотрелось аккуратно. Жду предложений по ...Завершен6 лет назад