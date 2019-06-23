Добрый день,

Задача: Сверстать адаптивно сайт, хорошим кодом.

Надо сверстать с ховерами, динамично, с анимацией элементов, плавно, адаптивно под все экраны, не используя флоат, флексы, без препроцессоров, без гульпа. Сверстать блочной, валидной версткой. Понятный, читаемый, структурируемый код. Так же там есть формы, нужно что бы они все работали. Кроссбраузерно, адаптивно.

Макеты представлены в XD

В дальнейшем сайт будет посажен на вордпресс. Сайт имеет авторский права, запрещено размещать в портфолио и т.д.

Код будет проверяться. Верстать по принципу качества.Принцип верстать лишь бы как, только бы работало- такую работу я не приму. Необходимо соблюдать синтаксис. Все делать динамично и красиво.

Страницы показывать в процессе работы. Быть на связи.

Пожалуйста, ознакомитесь с ТЗ и макетами. Спрашивайте все вопросы.

Цена 5 500 руб Срок 7 дней

Оплата:

Вы показываете верстку готовую, вносим правки, если есть, оплачиваю, вы скидываете архив.