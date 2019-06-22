Добрый день! Есть сайт mce.inspire.kz Необходимо добавить вслывающее меню. можно просто выслать html код и обновленные css и js Дизайн - можно как при клике на город вверху. UPD. ...
Адаптивная верстка и натяжка на Wordpress
Требуется адаптивно сверстать макеты PSD и интегрировать на CMS Wordpress. Других движков не предлагать, только специалисты по данному ядру.
Свяжусь со всеми заинтересовавшими.
Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.
Студиям не беспокоить!
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