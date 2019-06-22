Адаптивная верстка и натяжка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок303 просмотра

Требуется адаптивно сверстать макеты PSD и интегрировать на CMS Wordpress. Других движков не предлагать, только специалисты по данному ядру. 

Свяжусь со всеми заинтересовавшими. 

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам. 

Студиям не беспокоить!

WordPress
6 лет назад
ivansmir81
Иван 
70 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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