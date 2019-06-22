Нужна верстка Корпоративного портала.+макет

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок264 просмотра

Необходимо нарисовать шаблон для корпоративного портала, затем сверстать его.

На портале примерно 30 страниц.

За более детальной информацией, обращайтесь.

6 лет назад
ttclubofc
Антон 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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