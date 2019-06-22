Нужна верстка Корпоративного портала.+макет

Добрый день Сейчас лендинг на Тильде http://ves-digital.tilda.ws/imkerei-adaptiv нужно его сверстать HTML/CSS/JS, со всплывающими окнами адаптивно. Не скопировать Тильдовский говнокод а нормально сверстать по новой. От вас вопросы, цена. срок, условия работы