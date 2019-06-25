Добавить всплывающее меню

Добрый день!

Есть сайт mce.inspire.kz

Необходимо добавить вслывающее меню.

можно просто выслать html код и обновленные css и js Дизайн - можно как при клике на город вверху.

UPD. ТАкже нужно страницу http://mce.inspire.kz/sections/vrachi сверстать под образец в приложении. Запись на прием - кнопку убираем.

Задача простая сделать нужно сразу.