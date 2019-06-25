Добавить всплывающее меню

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок265 просмотров

Добрый день!

Есть сайт mce.inspire.kz

Необходимо добавить вслывающее меню. 

можно просто выслать html код и обновленные css и js Дизайн - можно как при клике на город вверху.

UPD. ТАкже нужно страницу http://mce.inspire.kz/sections/vrachi сверстать под образец в приложении. Запись на прием - кнопку убираем.

Задача простая сделать нужно сразу.

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все в срок и в соотвествии с пожеланиями! Спасибо!
Полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад