Сверстать лэндинг. Десктоп и мобильную версии

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка234 просмотра

1. Сверстать лэндинг по разработанному дизайну (см файл)

2. Верстка десктоп и адаптив под мобильные устройства.

3. Весь контент собран.

6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sesh_x
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$48
4 дня
Escrow
Александр всегда на связи и четко реагирует на поставленные задачи. Корректно реагирует на правки. Спасибо, рекомендую!
Чётко поставлнное ТЗ. На все вопросы отвечали в течение 5 минут. Отличный заказчик! Сотрудничество проходит гладко :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sesh_x
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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