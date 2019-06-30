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Сверстать лэндинг. Десктоп и мобильную версии
1. Сверстать лэндинг по разработанному дизайну (см файл)
2. Верстка десктоп и адаптив под мобильные устройства.
3. Весь контент собран.
Выбранный исполнитель
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