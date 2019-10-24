Есть 3 внутренние страницы - нужно подправит верстку и вывести в Битрикс Адаптивно Срок 1 день Приступить сразу Пример в приложении
Верстка + натяжка на WP
5 страниц, дизайн уже готов. С адаптивной версткой.
Скину в личку.
Интересует цена, сроки в ваших предложениях.
Качество выполненной работы, оптимизация сайта под Гугл будет плюс.
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