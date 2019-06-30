Доработка формы

Имеется отрисованный дизайн интернет-магазина. Нужно сверстать 8 страниц (десктоп + адаптив). Адаптив под мобильные устройства так-же отрисован. Так же требуется интеграция на последнюю версию OpenCart. Интересует стоимость выполнения работ и сколько время понадобится. Макеты ...