Есть готовый дизайн-макет главной страницы сайта. Нужно сверстать его на bootstrap 4. С учетом респонзив для мобильных экранов. ТЗ и макеты отправим в личку.
Доработка формы
Здравствуйте. Имеется самописный сайт с формой-калькулятором, которую надо доработать и написать обработчик для отправки письма клиенту и нам. Подробное ТЗ во вложении.
Выбранный исполнитель
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