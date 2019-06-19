Сервис по составлению заявок на строительные материалы онлайн

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Закрыт9 заявок196 просмотров

Необходимо создать сайт(с дизайном) в интернете (5 страниц), сделать базу данных с фильтрами (950 видов товаров строительных материалов) должна быть функция регистрации пользователей юр. лиц и физ. лиц, 

6 лет назад
guest_15609586351337
6 лет в сервисе
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6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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