Необходимо сверстать и запрограммировать сайт на платформе modx Макеты и подробное ТЗ пришлю уже в личку
Врестка 3х страниц сайта
Производим редизайн сайта https://farfor.club/
Необходимо произвести адаптивную верстку 3 страниц сайта:
- Главная
- Каталог
- Карточка товара
Исходники в PSD формате
Превью тут https://drive.google.com/open?id=1PwLsQDM131MB-ldcENjmkjl0kACv8fGo
Заявки фрилансеров
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