Врестка 3х страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок289 просмотров

Производим редизайн сайта https://farfor.club/ 

Необходимо произвести адаптивную верстку 3 страниц сайта:

- Главная

- Каталог

- Карточка товара

Исходники в PSD формате

Превью тут https://drive.google.com/open?id=1PwLsQDM131MB-ldcENjmkjl0kACv8fGo

6 лет назад
pavltr
Павел 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров