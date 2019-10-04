Верстка главной страницы сайта на bootstrap

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Завершен53 заявки446 просмотров

Есть готовый дизайн-макет главной страницы сайта.

Нужно сверстать его на bootstrap 4. С учетом респонзив для мобильных экранов.

ТЗ и макеты отправим в личку.

Bootstrap
6 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад
$100
2 дня
Escrow
Задача выполнена отлично. У нас даже не было правок, все сделано максимально качественно, Александр сразу предусмотрел все возможные слабые места. Рекомендую Александра как высокого профессионала.
Денис обеспечил комфортную среду для работы. Каждый занимался своим делом, и это положительно отразилось на скорости разработки и взаимодействии.

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gvard
32 года
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад

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