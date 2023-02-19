Сверстать проект [url=https://www.figma.com/file/lZF71E2Wjpqr7GjyXPflxW/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90(Copy)]https://www.figma.com/file/lZF71E2Wjpqr7GjyXPflxW/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90(Copy) [/url]на scss и vanilla js. В ответе отпишите какие доп фреймворки/тулзы вы бы использовали. У проекта много страниц но очень многие имеют повторяющиеся элементы. Нужно детально рассматривать и считать исключая повторяющиеся элементы. Если вам так ...