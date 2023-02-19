Необходимо доделать верстку главной страницы на моем сайте https://propertyinvestmiami.com/ Поиск (модуль блока поиска) поместить на слайдер В целом просто красиво сверстать на свое усмотрение . Можно просто как на примере ...
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- $50Верстка главной страницыHTML-верстка17 заявокОткрыт18 дней назад
- $600
Макет: https://clck.ru/36HWUQ Основные моменты: Верстка главной страницы Верстка десктоп + адаптив (главные метрики скорость загрузки и кроссбраузерность) Стек: HTML5 + SCSS + JS (без jQuery) Верстка 15 страниц (десктоп + ...JavascriptWordPressСайт на WordPressHTMLjQuerySCSSВерстка главной страницыЗакрыт2 месяца назад
Необходима адаптивная верстка главной страницы для интернет магазина по макету 1. Выпадающее меню каталога нужно взять со старого сайта 2. Главный баннер по центру это слайдер 3. Вкладки хиты / новинки / акции должны переключаться - думаю ...JavascriptHTMLВерстка главной страницыЗавершен7 месяцев назад
Необходимо сверстать копию главной страницы сайта https://sport9krd.ruВерстка главной страницыЗавершен8 месяцев назад
Простой двухуровневый сайт. Необходимо изменить верстку главной страницы, убрать/добавить кнопочки-опции, отредактировать шрифты, внести небольшие доработки в бекофис. Техническое задание вышлю.BootstrapВерстка главной страницыHTML-верстка15 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Простой двухуровневый сайт. Необходимо изменить верстку главной страницы, убрать/добавить кнопочки-опции, отредактировать шрифты, внести небольшие доработки в бекофис. Техническое задание вышлю.WordPressСайт на WordPressВерстка главной страницыСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $30
Обычная страница со множеством экранов будущего сайта, из функционала - форма заявки на почту. Сроки до 4 дней.БитриксВерстка главной страницыHTML-верстка10 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Прошу оставлять свой телеграмм и портфолио Дизайн скину лично, в работе у дизайнера Адаптивная вёрстка страниц сайта-визитки строительной фирмы 1. Верстка главной страницы 2. верстка страниц (Команда ...Сайт-визиткаВерстка главной страницыHTML-верстка61 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день ! Для сайта (сайт на ВП) реализованного на купленной теме нужно заново сверстать главную страницу. Вёрстка нужна кроссбраузерная, кроссплатформенная (чтобы было удобно интегрировать в готовую тему). Верстка обязательно должна учитывать айфоны. Макет ...Верстка главной страницыЗавершен10 месяцев назад
Размер фиксированный. Размеры элементов тоже фиксированные.FigmaВерстка главной страницыЗавершенгод назад
- $20
Будут еще внутряки. Пока только главная. Одна страница. Внутряки отдам вам как доп проектВерстка главной страницыЗавершенгод назад
Сделали редизайн и верстку главной страницы действующего сайта на WordPress. Необходимо сделать натяжку на движок.WordPressСайт на WordPressВерстка главной страницыСистемы управления (CMS)14 заявокЗакрытгод назад
- $5
Добрый день ! Необходимо доверстать несколько элементов на фон главной страницы. Пока смотрится скучно. Нужно добавить несколько шариков и групп точек.HTMLВерстка главной страницыЗавершенгод назад
Нужна верстка главной страницы с мобильной версией, +js слайдеры на главной +менюJavascriptВерстка главной страницыHTML-верстка21 заявкаЗакрытгод назад
Добрый вечер, подскажите ориентировочную цену верстки главной страницы сайта принскрин прилагаю, дизайн нарисован в фигме.Завершенгод назад
Необходимо сверстать адаптивно главную страницу сайта. Макет прилагается, сделан в FigmaFigmaВерстка главной страницыЗавершенгод назад
Добрый день! Имеется Верстка главной страницы. Адрес eu.inspire.kz в приложении макеты внутренних страниц. Нужно сверстать с учетом адаптива. Просьба указывать сроки и суммуВерстка главной страницыHTML-верстка39 заявокЗакрытгод назад
Сверстать проект [url=https://www.figma.com/file/lZF71E2Wjpqr7GjyXPflxW/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90(Copy)]https://www.figma.com/file/lZF71E2Wjpqr7GjyXPflxW/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90(Copy) [/url]на scss и vanilla js. В ответе отпишите какие доп фреймворки/тулзы вы бы использовали. У проекта много страниц но очень многие имеют повторяющиеся элементы. Нужно детально рассматривать и считать исключая повторяющиеся элементы. Если вам так ...JavascriptSCSSВерстка главной страницыЗавершенгод назад
- $35
Нужно сверстать главную страницу сайта по готовым файлам от дизайнера. Готовая работа - папка с файлами и подпапками в html/css Нужно сверстать практический аналогичный сайт [url=https://tdrentapps.com/]https://tdrentapps.com/ [/url]Что вам для этого требуется и какая цена?Завершенгод назад
[b]Задача [/b] [list][*]Цена 40 USD[*]Верстка главной страницы с каталогом товаров + корзина[*]Верстка по готовому макету в Figma [*]Сегодня договариваемся, сегодня приступаем к выполнению задания [/list] [b]Оставляйте контакты для связи - Telegram[/b]HTMLFigmaВерстка лендингаВерстка главной страницыЗавершенгод назад