Сверстать проект https://www.figma.com/file/lZF71E2Wjpqr7GjyXPflxW/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90(Copy)

на scss и vanilla js.

В ответе отпишите какие доп фреймворки/тулзы вы бы использовали.

У проекта много страниц но очень многие имеют повторяющиеся элементы. Нужно детально рассматривать и считать исключая повторяющиеся элементы. Если вам так будет удобнее - предлагаю оценить только верстку главной страницы https://www.figma.com/file/WxSkbKy8k7MmobV1qEMqpL/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF?node-id=0%3A1

для начала мне этого будет достаточно.

Укажите пожалуйста вариант оценки(весь проект/главная) время когда можете начать, сроки и цену.