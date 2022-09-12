Требуется адаптивная верстка простых макетов сайта. Все необходимые материалы и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет на выполнение работы составляет 2000 грн с оплатой по факту.
Верстка проекта
Сверстать проект https://www.figma.com/file/lZF71E2Wjpqr7GjyXPflxW/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90(Copy)
на scss и vanilla js.
В ответе отпишите какие доп фреймворки/тулзы вы бы использовали.
У проекта много страниц но очень многие имеют повторяющиеся элементы. Нужно детально рассматривать и считать исключая повторяющиеся элементы. Если вам так будет удобнее - предлагаю оценить только верстку главной страницы https://www.figma.com/file/WxSkbKy8k7MmobV1qEMqpL/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF?node-id=0%3A1
для начала мне этого будет достаточно.
Укажите пожалуйста вариант оценки(весь проект/главная) время когда можете начать, сроки и цену.
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