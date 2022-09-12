Верстка проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка1088 просмотров

Сверстать проект https://www.figma.com/file/lZF71E2Wjpqr7GjyXPflxW/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90(Copy)

на scss и vanilla js.

В ответе отпишите какие доп фреймворки/тулзы вы бы использовали.  

У проекта много страниц но очень многие имеют повторяющиеся элементы. Нужно детально рассматривать и считать исключая повторяющиеся элементы.  Если вам так будет удобнее -  предлагаю оценить только верстку главной  страницы https://www.figma.com/file/WxSkbKy8k7MmobV1qEMqpL/%D0%A8%D0%92%D0%95%D0%A0-%E2%80%94-%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF?node-id=0%3A1

для начала мне этого будет достаточно. 

Укажите пожалуйста вариант оценки(весь проект/главная) время когда можете начать, сроки и цену.

JavaScriptNode.jsSCSS
3 года назад
boro-boro
Дмитрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$80
5 дней
Escrow
Хорошая коммуникация, сделано в срок
Очень понравилось работать Дмитрием, постановка задач и коммуникация на высшем уровне. Однозначно рекомендую!

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