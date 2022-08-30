Необходимо провести редизайн сайта mattressreview.us, изменив его внешний вид до неузнаваемости. Задача включает правки в CSS и HTML, чтобы новый сайт не напоминал оригинал. Основные изменения касаются главных страниц, таких как индекс и страницы с обзорами товаров. Важно, чтобы изменения корректно отображались как на десктопе, так и на мобильных устройствах.