Адаптивная верстка сайта

Необходимо адаптивно сверстать простые макеты сайта согласно предоставленному техническому заданию. Бюджет составляет 1500 грн, оплата осуществляется по факту выполнения работы.
Адаптивно сверстать сайт
Нужно адаптивно сверстать сайт. Все подробности кандидату. Оставляйте свои телеграммы для связи
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