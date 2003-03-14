Никита Лисняк lisnyak_nikitalisnyak_nikita
20 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Реализую фронтенд-часть веб-приложения или быстро и качественно сверстаю вам сайт
🔥Качественная и быстрая верстка сайтов, создание веб-приложений на ReactJs🔥
👋О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой больше года, постоянно развиваю уже имеющиеся навыки и постоянно учу что-то новое. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или полноценный фронтенд. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе. Всегда веду отчётность о проделанной работе.
🔔Контакты:
Почта: [email protected]
Телеграмм: https://t.me/Hunch09
Знания, навыки:
HTML5 (Адаптивная, кроссбраузерная, оптимизированная вёрстка)
👌CSS3
👌БЭМ
👌Flexbox
👌Grid
👌Gulp
👌Git
👌SASS/SCSS
👌JavaScript
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✌ ReactJs(базовый TypeScript)
✌ Redux Toolkit, RTK Query
Портфолио
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