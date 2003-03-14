Реализую фронтенд-часть веб-приложения или быстро и качественно сверстаю вам сайт

🔥Качественная и быстрая верстка сайтов, создание веб-приложений на ReactJs🔥

👋О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой больше года, постоянно развиваю уже имеющиеся навыки и постоянно учу что-то новое. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект, будь то верстка или полноценный фронтенд. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе. Всегда веду отчётность о проделанной работе.

🔔Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: https://t.me/Hunch09

Знания, навыки:

HTML5 (Адаптивная, кроссбраузерная, оптимизированная вёрстка)

👌CSS3

👌БЭМ

👌Flexbox

👌Grid

👌Gulp

👌Git

👌SASS/SCSS

👌JavaScript

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✌ ReactJs(базовый TypeScript)

✌ Redux Toolkit, RTK Query