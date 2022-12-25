Якісна та надійна верстка у встановлений термін. Кросбраузерність, валідність, простота рішень та ефективний результат

Працюючи зі мною ви отримаєте якісну роботу яка Вам точно сподобається!

Виконую вказану вами роботу за встановлену ціну та згідно ТЗ. Створюю ПК та мобільну на версію навіть якщо вашим дизайнером її не було передбачено. Забезпечую зручність та гнучкість в подальшому користуванні сайтом. Відкритий для спілкування та готовий до реалізації ваших ідей у реальність. Після здачі роботи протягом тижня виправляю помилки які могли бути пропущені при прийомі роботи.

Зв’язок:

Відповідальність, повне виконання поставленої роботи

Готовий приступати до роботи одразу після згоди сторін

Дотримання термінів виконання

Відкритий до ідей та пропозицій

- HTML(HTML5), CSS(CSS3), SASS, Flexbox, Grid, GULP, SVGSprite, JavaScript, БЕМ.

Оплата:

- Банківський переказ на картку, Paypal.