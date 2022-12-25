Якісна та надійна верстка у встановлений термін. Кросбраузерність, валідність, простота рішень та ефективний результат
Працюючи зі мною ви отримаєте якісну роботу яка Вам точно сподобається!
Виконую вказану вами роботу за встановлену ціну та згідно ТЗ. Створюю ПК та мобільну на версію навіть якщо вашим дизайнером її не було передбачено. Забезпечую зручність та гнучкість в подальшому користуванні сайтом. Відкритий для спілкування та готовий до реалізації ваших ідей у реальність. Після здачі роботи протягом тижня виправляю помилки які могли бути пропущені при прийомі роботи.
Зв’язок:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @liashokvr.
- Відповідальність, повне виконання поставленої роботи
- Готовий приступати до роботи одразу після згоди сторін
- Дотримання термінів виконання
- Відкритий до ідей та пропозицій
- HTML(HTML5), CSS(CSS3), SASS, Flexbox, Grid, GULP, SVGSprite, JavaScript, БЕМ.
Оплата:
- Банківський переказ на картку, Paypal.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$38
10 баллов
год назад
Дякую за роботу! Відповідальний виконавець, постійно на зв'язку. Гарно зверстав сайт та додав класні анімації та ховер-ефекти (ефекти при наведені на елемент сайту). Рекомендую!
Ответный отзыв
Задачі поставлені чітко, завжи є зворотній зв’язок