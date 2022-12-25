LiashokVR

Василь Ляшок LiashokVR

 
31 годУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Якісна та надійна верстка у встановлений термін. Кросбраузерність, валідність, простота рішень та ефективний результат

Працюючи зі мною ви отримаєте якісну роботу яка Вам точно сподобається!

Виконую вказану вами роботу за встановлену ціну та згідно ТЗ. Створюю ПК та мобільну на версію навіть якщо вашим дизайнером її не було передбачено. Забезпечую зручність та гнучкість в подальшому користуванні сайтом. Відкритий для спілкування та готовий до реалізації ваших ідей у реальність. Після здачі роботи протягом тижня виправляю помилки які могли бути пропущені при прийомі роботи.

Зв’язок:

Чому я?

  • Відповідальність, повне виконання поставленої роботи
  • Готовий приступати до роботи одразу після згоди сторін
  • Дотримання термінів виконання
  • Відкритий до ідей та пропозицій
Технології:

- HTML(HTML5), CSS(CSS3), SASS, Flexbox, Grid, GULP, SVGSprite, JavaScript, БЕМ.

Оплата:

- Банківський переказ на картку, Paypal.

JavascriptHTMLCSSSASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
soldatova_anna
Анна 
34 годаУкраина
год в сервисе
Была
10 месяцев назад
$38
10 баллов
год назад
Адаптивная Bootstrap вёрстка сайта + анимации
Дякую за роботу! Відповідальний виконавець, постійно на зв'язку. Гарно зверстав сайт та додав класні анімації та ховер-ефекти (ефекти при наведені на елемент сайту). Рекомендую!
Задачі поставлені чітко, завжи є зворотній зв’язок
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