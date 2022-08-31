Требуется верстка одностраничного сайта с готовым дизайном. Необходима интеграция возможности приема онлайн платежей (карты и криптовалюта), онлайн выдачи товара и получения статистики по продажам. Живая встреча в Киеве.
Верстка сайта landing page (фигма)
Фигма: https://www.figma.com/file/ta2kCZTwXQECjStK4096wq/Untitled?node-id=0%3A1
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1WCFqqXcllI4N6YXPcD5La2D6V-0rdQYb/edit?rtpof=true
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