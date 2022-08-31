Верстка сайта landing page (фигма)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок376 просмотров

Фигма: https://www.figma.com/file/ta2kCZTwXQECjStK4096wq/Untitled?node-id=0%3A1

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1WCFqqXcllI4N6YXPcD5La2D6V-0rdQYb/edit?rtpof=true

FigmaNode.js
3 года назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$170
4 дня
Спасибо Александру за отличную работу. Верстку выполнил очень грамотно, все было сделано в срок, все пожелания учел, всегда был на связи. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Всегда на связи, ответил на все вопросы, до конца довели проект. Оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

Тимур
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Анатолий
 
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5 лет в сервисе
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7 месяцев назад
1 отзыв
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Владислав
 
31 год
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2 года назад
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Нариман
 
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год назад
11 отзывов
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Алексей
 
21 год
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2 года назад
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Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
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7 часов назад
168 отзывов
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Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Александр
 
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15 часов назад
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Антон
 
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4 года в сервисе
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4 года в сервисе
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3 года назад
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nikapr321
23 года
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Евгений
 
44 года
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Был
7 месяцев назад
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3 года назад
Антон
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
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