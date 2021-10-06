1. Делаю гибкую и адаптивную верстку, которая никак не пострадает от изменения контента.
2. Верстаю адаптив с десктопной версии макета, что позволит вам не переплачивать за мобильные версии дизайн-макетов.
3. Создаю очень удобный и максимально быстрый интерфейс сайта с валидным и SEO-оптимизированным кодом, что повышает его удобство пользования и выдачу в поисковых системах, что в свою очередь привлечет к вам гораздо больше клиентов.
4. Делаю интерфейс сайта доступным с клавиатуры и для экранных читалок, что позволит слепым и людям с ограниченными возможностями пользоваться Вашим сайтом. Это очень любят поисковые системы и также позволит Вам потерять гораздо меньше клиентов.
5. Принимаю макеты с такими графическими форматами как PSD, XD, Figma, Sketch
Мое портфолио: http://VsevolodKarpykov.github.io/portfolio/portfolio_DIST/
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