vsevolodkarpykov

Всеволод Карпиков vsevolodkarpykov

 
23 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Гибкая адаптивная верстка сайтов

1. Делаю гибкую и адаптивную верстку, которая никак не пострадает от изменения контента.

2. Верстаю адаптив с десктопной версии макета, что позволит вам не переплачивать за мобильные версии дизайн-макетов.

3. Создаю очень удобный и максимально быстрый интерфейс сайта с валидным и SEO-оптимизированным кодом, что повышает его удобство пользования и выдачу в поисковых системах, что в свою очередь привлечет к вам гораздо больше клиентов.

4. Делаю интерфейс сайта доступным с клавиатуры и для экранных читалок, что позволит слепым и людям с ограниченными возможностями пользоваться Вашим сайтом. Это очень любят поисковые системы и также позволит Вам потерять гораздо меньше клиентов.

5. Принимаю макеты с такими графическими форматами как PSD, XD, Figma, Sketch

Мое портфолио: http://VsevolodKarpykov.github.io/portfolio/portfolio_DIST/

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
anton_konovalov
44 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Верстка 3х страниц сайта
Очень хороший и серьезный исполнитель. Подошел к заданию с максимальной ответственностью и выполнил свою работу качественно и в срок. Рекомендую!!!
Приятный заказчик, внятно объясняет свои пожелания и отвечает моментально. Спасибо за сотрудничество. Обращайтесь ещё, когда запланируете добавлять ещё страниц в сайт, буду рад! :)
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