Гибкая адаптивная верстка сайтов

1. Делаю гибкую и адаптивную верстку, которая никак не пострадает от изменения контента.

2. Верстаю адаптив с десктопной версии макета, что позволит вам не переплачивать за мобильные версии дизайн-макетов.

3. Создаю очень удобный и максимально быстрый интерфейс сайта с валидным и SEO-оптимизированным кодом, что повышает его удобство пользования и выдачу в поисковых системах, что в свою очередь привлечет к вам гораздо больше клиентов.

4. Делаю интерфейс сайта доступным с клавиатуры и для экранных читалок, что позволит слепым и людям с ограниченными возможностями пользоваться Вашим сайтом. Это очень любят поисковые системы и также позволит Вам потерять гораздо меньше клиентов.

5. Принимаю макеты с такими графическими форматами как PSD, XD, Figma, Sketch

Мое портфолио: http://VsevolodKarpykov.github.io/portfolio/portfolio_DIST/