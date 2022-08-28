Верстка лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка756 просмотров

Сделать качественно, с учетом всех мелких деталей

Срок 2-3 дня

3 года назад
guest_16450316267048
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$100
3 дня
Escrow
Как всегда отличная работа, спасибо
Как всегда всё четко и по факту, очень приятно работать с данным заказчиком. Надеюсь на дальнейшие новые и интересные проекты, рекомендую! 🥳

Заявки фрилансеров

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