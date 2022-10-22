🔥Качественная разработка сайтов по дизайнерским макетам точно в срок.
Технологии, которые я задействую: HTML5 • CSS3 • JavaScript • FLEXBOX • БЭМ • Адаптивность
Я - HTML верстальщик, Web и Front-End разработчик, создаю сайты и лендинги по вашему эксклюзивному макету.
Обучался своему делу достаточно продолжительное время и готов использовать свои знания и навыки на практике(Подробнее внизу).
Кроме того, что я создаю, я могу так же доработать Ваш существующий сайт (Подробнее внизу).
Имею хороший опыт с общением с людьми, поэтому при выполнении проекта всегда поддерживаю связь с клиентом ;-)
Форматы макетов с которыми я работаю:
- *.fig
- *.psd
- Полностью адаптивные сайты, от Компьютерной версии до Мобильного разрешения.
- ✨ Чистый кроссбраузерный код с использованием HTML5, CSS3, JavaScript, FLEXBOX, БЭМ.
- 💣 Использование анимации на Web-Страницах.
- Интерактивные и живые страницах сайта.
- Приятные глазу страницы
- Должный уровень Юзабилити - Удобный сайт
Мои работы • Портфолио
https://www.weblancer.net/users/yanghef/portfolio/
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💬 Перед выполнении заказа я обязательно уточню все важные детали в проекте, чтобы Ваш сайт был лучше других!
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♻️ Правки в коде
При работе со мной:
- Я абсолютно бесплатно, в течении месяца после выполнения его мной, исправлю все Ваши пожелания в заказе, будь то добавление небольших правок или изменение существующего кода.
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Контакты
- Telegram: @cryptosheich
- E-mail: cryptosheich @ gmail.com
Оплата
Безопасные платежи
Или любым другим, удобным для Вас способом :-)
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❓ При появлении различных вопросов - пишите в любое удобное Вам время, готов обсудить их в личных сообщениях.
Портфолио
- Сайт онлайн-магазина «Funiro» || HTML5 • CSS3 • JS35 просмотров
- Сайт онлайн-магазин «Rhythm» || HTML5 • CSS3 • JS15 просмотров
- Целевая страница «MNTN» || HTML5 • CSS3 • JS38 просмотров
- Сайт для рецептов «Richard» || HTML5 • CSS3 • JS20 просмотров
- Целевая страница «Relvise» || HTML5 • CSS3 • JS16 просмотров
- Целевая страница «GoTrieop» || HTML5 • CSS329 просмотров
- Целевая страница «Portfolio» || HTML5 • CSS322 просмотра