Web-разработка. Front-End разработка. HTML верстка. Адаптивные и качественные сайты, страницы и лэндинги по макету :)

🔥Качественная разработка сайтов по дизайнерским макетам точно в срок.

Технологии, которые я задействую: HTML5 • CSS3 • JavaScript • FLEXBOX • БЭМ • Адаптивность

Я - HTML верстальщик, Web и Front-End разработчик, создаю сайты и лендинги по вашему эксклюзивному макету.

Обучался своему делу достаточно продолжительное время и готов использовать свои знания и навыки на практике(Подробнее внизу).

Кроме того, что я создаю, я могу так же доработать Ваш существующий сайт (Подробнее внизу).

Имею хороший опыт с общением с людьми, поэтому при выполнении проекта всегда поддерживаю связь с клиентом ;-)

 Форматы макетов с которыми я работаю:

*.fig

*.psd

 Полностью адаптивные сайты , от Компьютерной версии до Мобильного разрешения.

, от версии до разрешения. ✨ Чистый кроссбраузерный код с использованием HTML5 , CSS3 , JavaScript , FLEXBOX , БЭМ .

с использованием , , , , . 💣 Использование анимации на Web-Страницах.

на Web-Страницах.  Интерактивные и живые страницах сайта.

и страницах сайта. ‍ Приятные глазу страницы

глазу страницы  Должный уровень Юзабилити - Удобный сайт

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﻿💬 Перед выполнении заказа я обязательно уточню все важные детали в проекте, чтобы Ваш сайт был лучше других! 

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﻿♻️ Правки в коде

При работе со мной:

 Я абсолютно бесплатно, в течении месяца после выполнения его мной, исправлю все Ваши пожелания в заказе, будь то добавление небольших правок или изменение существующего кода.

:-)

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 Контакты

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﻿ Оплата

 Безопасные платежи

 Или любым другим, удобным для Вас способом :-)

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﻿❓ При появлении различных вопросов - пишите в любое удобное Вам время, готов обсудить их в личных сообщениях.