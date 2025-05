Front-end developer

May the force be with you! Reading my resume

My story begins back in 2014 when I completed the first web development courses, after which I was successfully accepted into the company that conducted them. After working for a year as a front-end developer, I went off the right track and went into business. After the start of a full-scale war in our country, taking into account the mistakes of the past and realizing that the code is my destiny, I again took up the development of websites and have already completed several successful projects.

Front-end разработчик

Работал два года в IT-компании, потом занимался бизнесом

С 24 февраля вернулся к разработке.

Работая со мной вы получите:

Кроссбраузерную, валидную, адаптивную верстку вашего макета. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайта.

-Если дизайн только для ПК разрабатываю адаптивную верстку на основе макета(по просьбе заказчика)

Гарантии - в течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже

Skills:

JavaScript

GSAP

HTML

CSS

Scss

Gulp

Git, ftp

Werdpress