Если вам нужна адаптивная верстка макета с кроссбраузерным валидным кодом,или вам надо натянуть макет на Wordpress,то вы пришли по адресу
Создаю красивые, современные и технически грамотные сайты под ключ. Не делаю сайт на конструкторах вроде тильды и шаблонах. Не делаю сайт ради сайта и ширпотреб.
Моё портфолио: https://spook-tech.github.io/portfolio/#ua
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, SCSS, JS, jQuery, GULP)
- Качественная, быстрая и адаптивная верстка.
- Использование современных форматов изображения и шрифтов, которые позволяют быстрее загружать сайт (webp, woff2, ttf2).
- Различные JS библиотеки.
- Верстка HTML/CSS/JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером;
Работая со мной вы получаете:
- Качественный и чистый код
- Адаптивную вёрстку и кроссбраузерность
- Гарантию на вёрстку и техническую поддержку
Ответственность:
- Готов приступить уже
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Даю консультации по макету
- Не беру предоплату*
- Всегда на связи
Недавно пришел на биржу:
- Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Мій особистий сайт портфоліо37 просмотров
- Сайт туристичного агенства "Explore Norway"40 просмотров
- Сайт NFT колекції39 просмотров
- Сайт інвестиційної компанії "Crapto"35 просмотров
- Магазин кофе "Millor"36 просмотров
- Сайт медичного додатку "GoCorona"22 просмотра
- Магазин "Furniking"19 просмотров
- Сайт-портфоліо дизайнера-розробника.23 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
год назад
С этим человеком было очень приятно работать, это действительно один из немногих, в моей жизни людей, с кем работать было действительно идеально!) Профессионализм плюс человеческие качества - нереально крутого уровня!!! Огромное спасибо)))
Ответный отзыв
Заказчик оставил исключительно положительные впечатления от сотрудничества: постоянно на связи, отсутствие проблем с оплатой. Могу только рекомендовать к сотрудничеству! :)
$6
10 баллов
год назад
Человек хорошо справился с заданием. карту перенес и отредактировал как нужно, правки выплнил. Рекомендую!
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача и чёткая оплата. Благодарю.
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#181