Если вам нужна адаптивная верстка макета с кроссбраузерным валидным кодом,или вам надо натянуть макет на Wordpress,то вы пришли по адресу

﻿Создаю красивые, современные и технически грамотные сайты под ключ. Не делаю сайт на конструкторах вроде тильды и шаблонах. Не делаю сайт ради сайта и ширпотреб.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мои навыки:

Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, SCSS, JS, jQuery, GULP)

Качественная, быстрая и адаптивная верстка.

Использование современных форматов изображения и шрифтов, которые позволяют быстрее загружать сайт (webp, woff2, ttf2).

Различные JS библиотеки.

Верстка HTML/CSS/JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером;

Работая со мной вы получаете:

Качественный и чистый код

Адаптивную вёрстку и кроссбраузерность

Гарантию на вёрстку и техническую поддержку

Ответственность:

Готов приступить уже

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю сроков

Даю консультации по макету

Не беру предоплату*

Всегда на связи

Недавно пришел на биржу: