KostyaBondarenko

Константин KostyaBondarenko

 
22 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Если вам нужна адаптивная верстка макета с кроссбраузерным валидным кодом,или вам надо натянуть макет на Wordpress,то вы пришли по адресу

﻿Создаю красивые, современные и технически грамотные сайты под ключ. Не делаю сайт на конструкторах вроде тильды и шаблонах. Не делаю сайт ради сайта и ширпотреб.

Моё портфолио: https://spook-tech.github.io/portfolio/#ua

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мои навыки:

  • Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, SCSS, JS, jQuery, GULP)
  • Качественная, быстрая и адаптивная верстка.
  • Использование современных форматов изображения и шрифтов, которые позволяют быстрее загружать сайт (webp, woff2, ttf2).
  • Различные JS библиотеки.
  • Верстка HTML/CSS/JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером;

Работая со мной вы получаете:

  • Качественный и чистый код
  • Адаптивную вёрстку и кроссбраузерность
  • Гарантию на вёрстку и техническую поддержку

Ответственность:

  • Готов приступить уже
  • Всегда довожу дело до конца
  • Не нарушаю сроков
  • Даю консультации по макету
  • Не беру предоплату*
  • Всегда на связи

Недавно пришел на биржу:

  • Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
JavascriptWordPressHTMLCSSjQuerySCSSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
124bit
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
год назад
Создать Спин машину-крутилка(игровой автомат) на 4 слота
С этим человеком было очень приятно работать, это действительно один из немногих, в моей жизни людей, с кем работать было действительно идеально!) Профессионализм плюс человеческие качества - нереально крутого уровня!!! Огромное спасибо)))
Заказчик оставил исключительно положительные впечатления от сотрудничества: постоянно на связи, отсутствие проблем с оплатой. Могу только рекомендовать к сотрудничеству! :)
Ответный отзыв
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$6
10 баллов
год назад
Скопировать и передлать интеративную карту в верстку сайта (js)
Человек хорошо справился с заданием. карту перенес и отредактировал как нужно, правки выплнил. Рекомендую!
Чётко поставленная задача и чёткая оплата. Благодарю.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#181