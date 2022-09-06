Перевести 14 макетов из psd в фигму

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок141 просмотр

Нужно перевести макет из psd в фигму. Допускаются мелкие баги. Желательно к концу дня.

Figma
3 года назад
KostyaBondarenko
Константин 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

herman_zuiakov
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Спасибо за выполненную работу
Приятный опыт сотрудничества! Рекомендую!

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