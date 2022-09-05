Разработать современный дизайн сайта в стиле криптовалют. Задача включает создание интерфейса с функциями авторизации, регистрации, кабинета пользователя и контактной формы с попапом.
Помочь дорисовать макет в фигме(все основные страницы есть)
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