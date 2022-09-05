Влад - классный заказчик! Максимально чёткая постановка задач и оплата в срок) Работа прошла в очень дружественной обстановке, за что отдельное спасибо. По коммуникации вопросов не возникало, Влад всегда был на связи, что позволило закончить проект раньше оговорённого срока. Благодарю за сотрудничество! Буду рад поработать с вами снова)