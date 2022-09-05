Создать дизайн для лендинга рекрутинговой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок135 просмотров

Подробности обсудили лично

3 года назад
yourbestoffer
Владислав 
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$120
3 дня
Работаем с Артемом уже регулярно. Нравится подход к работе, понимание запросов и сроки исполнения. Однозначно рекомендасьон
Влад - классный заказчик! Максимально чёткая постановка задач и оплата в срок) Работа прошла в очень дружественной обстановке, за что отдельное спасибо. По коммуникации вопросов не возникало, Влад всегда был на связи, что позволило закончить проект раньше оговорённого срока. Благодарю за сотрудничество! Буду рад поработать с вами снова)

Заявки фрилансеров

Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
6 отзывов
3 года назад
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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