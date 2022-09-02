Требуется разработка простого одностраничного сайта для скупки техники Apple. Основное внимание уделить удобству и простоте дизайна. Ожидается создание привлекательного интерфейса, который будет легко воспринимаем пользователями.
Макет по постройке хамамов
Тематика сайта - строительство сайн, бань, бассейнов. Имеется шаблонный вариант на Tilda, нужно просто грамотно обновить интерфейс и общий внешний вид сайта. Любые вопросы приветствуются.
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