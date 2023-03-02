Сайт по консалтингу (дизайн)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен69 заявок922 просмотра

Необходимо выполнить дизайн сайта по консалтингу. Сайт нужно сделать профессиональный, удобный, красивый.  Нужно прописать прототип, после утверждения прототипа начнем делать дизайн сайта. У нас ТЗ готово в эксель файле. Нужно просмотреть и добавить свои идеи, что то местами поменять. Сайт будет одностраничный, однако скорее всего будет несколько внутренних вкладок: контакты, наши проекты и т.д.  Ищем профессионального дизайнера сайта, который будет вносить свои идеи в наш будущий сайт и сделает сайт привлекательным и читабельным, а самое главное который будет приносить ДайАллах много денег учредителям. Также нужно сделать мобильную версию сайта (планшеты, мобильная версия и т.д.). 

Заранее благодарю. 

Сырым

3 года назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$190
7 дней
все отлично! рекомендую
Спасибо за интересный проект.. Ответственный заказчик и приятный человек.

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александра
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дар'я
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
18 отзывов
3 года назад
Лия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
16 отзывов
3 года назад
Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
6 отзывов
3 года назад
Артем
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Дарья
 
31 год
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Артём
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
3 года назад
Пьянов
 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Юлия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
12 отзывов
3 года назад
Алексей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
61 отзыв
3 года назад
Анастасия
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 отзывов
3 года назад
Лев
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
40 отзывов
3 года назад
Полина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
Дмитрий
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
62 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алеся
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Нурдаулет
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Дмитро
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
130 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Владлена
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
24 отзыва
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Мадина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лев
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
16 часов назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Денис
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
140 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Юлия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
48 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Консультация по созданию сайта в конструкторе

    $25

    Ищется веб-дизайнер или разработчик для 60-минутной консультации по созданию сайта в конструкторе. Требуется опыт работы с HTML и конструкторами, такими как Wix или Tilda. Консультация пройдет через Skype с демонстрацией экрана. Необходимы навыки работы с Photoshop и Figma, стабильный интернет и работающий микрофон. Подготовьте тестовый звонок для проверки оборудования.

    FigmaHTMLTildaWix
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Эффектный лендинг. Услуг разработчка.

    Разработайте эффектный лендинг для услуг разработки, включая текст и видео для рекламы. Учитывайте отзывы и адекватные цены. Задача включает доработку сайтов и создание интернет-магазинов.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн Landing Page (по макету)

    Требуется создать дизайн Landing Page в Figma согласно приложенному макету. Также необходимо разработать дизайн попапа с формой обратной связи, включающей поля для имени, email, телефона, селект категории и текст обращения. Укажите цену и сроки выполнения при подаче заявки.

    Figma
    Дизайн сайтов102 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг страница (1 экран) + popup

    Требуется разработка лендинг страницы (шапка, блок 'Анонс', подвал) и popup формы регистрации. Необходимо предложить два варианта цветовых гамм и внести изменения в блок 'Анонс'. Срок выполнения - 30 августа, 22:00, с дополнительным днем на правки. Ожидается стильный и современный дизайн. Макет может быть представлен в PSD или Figma.

    Figma
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивный дизайн нового сайта

    $1000

    Требуется разработка адаптивного дизайна для нового сайта, посвященного SEO-продвижению. Необходимо создать удобный и привлекательный интерфейс, который будет хорошо отображаться на различных устройствах.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Изменить дизайн на обменнике, движок WordPress

    $200

    Требуется внести минимальные изменения в дизайн обменника на движке WordPress. Необходимо изменить фон всего сайта, колоны, иконки и другие мелкие детали. Ожидаются предложения от исполнителей, готовых выполнить задачу за сутки.

    WordPress
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн и верстка сайта на вордпресс

    Необходимо выполнить редизайн и верстку главной страницы сайта, созданного на WordPress с помощью Elementor. Основное внимание уделяется созданию адаптивного, удобного и понятного дизайна для пользователей.

    ElementorWordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать стильный лендинг "детейлинг авто"

    $220

    Необходимо разработать стильный лендинг для детейлинга автомобилей '717 Customs'. Важен свежий и привлекательный дизайн с высоким CTR. Ожидается возможность быстрой правки и активное взаимодействие. Конкуренты представлены по ссылке, требуется создать более качественный и привлекательный сайт.

    Дизайн сайтов69 заявок
    Закрыт
    3 года назад