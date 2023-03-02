Ищется веб-дизайнер или разработчик для 60-минутной консультации по созданию сайта в конструкторе. Требуется опыт работы с HTML и конструкторами, такими как Wix или Tilda. Консультация пройдет через Skype с демонстрацией экрана. Необходимы навыки работы с Photoshop и Figma, стабильный интернет и работающий микрофон. Подготовьте тестовый звонок для проверки оборудования.
Сайт по консалтингу (дизайн)
Необходимо выполнить дизайн сайта по консалтингу. Сайт нужно сделать профессиональный, удобный, красивый. Нужно прописать прототип, после утверждения прототипа начнем делать дизайн сайта. У нас ТЗ готово в эксель файле. Нужно просмотреть и добавить свои идеи, что то местами поменять. Сайт будет одностраничный, однако скорее всего будет несколько внутренних вкладок: контакты, наши проекты и т.д. Ищем профессионального дизайнера сайта, который будет вносить свои идеи в наш будущий сайт и сделает сайт привлекательным и читабельным, а самое главное который будет приносить ДайАллах много денег учредителям. Также нужно сделать мобильную версию сайта (планшеты, мобильная версия и т.д.).
Заранее благодарю.
Сырым
Выбранный исполнитель
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