Необходимо выполнить дизайн сайта по консалтингу. Сайт нужно сделать профессиональный, удобный, красивый. Нужно прописать прототип, после утверждения прототипа начнем делать дизайн сайта. У нас ТЗ готово в эксель файле. Нужно просмотреть и добавить свои идеи, что то местами поменять. Сайт будет одностраничный, однако скорее всего будет несколько внутренних вкладок: контакты, наши проекты и т.д. Ищем профессионального дизайнера сайта, который будет вносить свои идеи в наш будущий сайт и сделает сайт привлекательным и читабельным, а самое главное который будет приносить ДайАллах много денег учредителям. Также нужно сделать мобильную версию сайта (планшеты, мобильная версия и т.д.).

Заранее благодарю.

Сырым