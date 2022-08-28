Необходимо разработать стильный лендинг для детейлинга автомобилей '717 Customs'. Важен свежий и привлекательный дизайн с высоким CTR. Ожидается возможность быстрой правки и активное взаимодействие. Конкуренты представлены по ссылке, требуется создать более качественный и привлекательный сайт.
Редизайн и верстка сайта на вордпресс
Есть сайт созданный и работающий на движке WordPress, на конструкторе Elementor
Нужно сделать дизайн главной страницы и сверстать.
Хочется сделать все удобнее, проще и понятнее.
Интересует именно адаптивный дизайн.
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