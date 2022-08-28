Редизайн и верстка сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок610 просмотров

Есть сайт созданный и работающий на движке WordPress, на конструкторе Elementor

https://tehnolan.com/

Нужно сделать дизайн главной страницы и сверстать.

Хочется сделать все удобнее, проще и понятнее.

Интересует именно адаптивный дизайн. 

ElementorWordPress
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