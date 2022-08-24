Дизайн Landing Page

$165
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Закрыт88 заявок1123 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо разработать новый дизайн Landing Page, отталкиваясь от чернового варианта (в JPG формате прикрепил ниже).

Директор утвердил такое расположение блоков и элементов. Но конструктивная критика по расположению блоков и элементов - приветствуется. Задача этой страницы - ознакомить клиента с акционными товарами и получить лид.

Формат - желательно Figma, но PSD/XD также принимается. Конечная стоимость и сроки - обсуждается.

Прошу прислать 3 лучших ваших работ, те работы, которыми вы гордитесь. Также прошу озвучить стоимость и сроки редизайна Landing Page.

Если вы не бот, а реальный исполнитель, то в JPG картинке в самом низу есть карта, а в этой карте указано наименование города. Прошу ваше сообщение начать с наименования этого города.

Figma
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