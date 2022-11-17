Веб-дизайн, UI/UX

??Веб-дизайн, UI/UX, дизайн сайтов

? Привет, меня зовут Илья, 23 года. Живу и работаю в Беларуси, в красивом городе Бресте.

В веб-дизайне я давно не новичок.

?? Работаю: в Figma (основной), Photoshop, Tilda

Делаю: дизайн сайтов, landing page, интернет-магазины, дашборды, баннеры.

С вниманием отношусь к качеству выполнения работы ?

Делаю все как для себя, потому что представляю себя на месте заказчика. Самому приятно от хорошо выполненной работы.

Честность и ответственность ?

Если не понравится дизайн — возвращаю предоплату. На связи даже после завершения работы над проектом. Пусть все будут счастливы и никто не уйдет обиженным!

Все правки бесплатные ?

Сколько угодно, когда угодно. Главное — чтобы Вам нравилось.

Пообщаемся голосом ?

Можем обсудить все интересующие вопросы по проекту голосом или по видеосвязи. Телеграм, дискорд, зум, и другие программы которые Вам удобны.

Я на связи ?

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Счета для оплаты ?

Mastercard: 5392 1412 1213 2911