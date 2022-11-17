Elia99

Илья Полевик Elia99

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайн, UI/UX

??Веб-дизайн, UI/UX, дизайн сайтов

? Привет, меня зовут Илья, 23 года. Живу и работаю в Беларуси, в красивом городе Бресте.
В веб-дизайне я давно не новичок.

?? Работаю: в Figma (основной), Photoshop, Tilda

      Делаю: дизайн сайтов, landing page, интернет-магазины, дашборды, баннеры.

 С вниманием отношусь к качеству выполнения работы ?

  

 Делаю все как для себя, потому что представляю себя на месте заказчика. Самому приятно от хорошо выполненной работы.

Честность и ответственность ?

Если не понравится дизайн — возвращаю предоплату.  На связи даже после завершения работы над проектом. Пусть все будут счастливы и никто не уйдет обиженным!

Все правки бесплатные ?

Сколько угодно, когда угодно. Главное — чтобы Вам нравилось.

Пообщаемся голосом ?

Можем обсудить все интересующие вопросы по проекту голосом или по видеосвязи. Телеграм, дискорд, зум, и другие программы которые Вам удобны.

Я на связи ?

Телеграм

Инстаграм

Счета для оплаты ?

Mastercard: 5392 1412 1213 2911

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Портфолио

Отзывы заказчиков

irisha_kas
Ирина 
47 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Иконки в инстаграм
Обращалась к Илье по совету дочери. Ей он сделал классный аватар для инстаграм-магазина сумочек. Мне понравился его стиль выполнения и то, что на любые просьбы с правками он оперативно реагировал и вносил изменения. Проконсультировал по сочетанию цветов и выполнял казалось бы невозможные для меня задумки. Очень понравилось работать вместе, буду обращаться в будущем.
guest_16705082917665
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Лендинг для кабинета массажа
Выбрал Илью по его портофолио. Он подошел к задаче ответственно и учел все пожелания. Работать было одно удовольствие, внёс все правки, работу сделал быстро и качественно. В конечном итоге дизайн получился как я хотел. Буду обращаться ещё!
Отлично поработали. ТЗ было заполнено максимально информативно и правки с уточнениями были понятными
Ответный отзыв
missyana0901
24 года
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Создать логотип для бренда
Большое спасибо Илье за проделанную работу. Самое главное что всегда был на связи и сразу понимал как должен выглядеть логотип. Даже на мои небольшие заморочки со шрифтами подсказывал какой будет лучше смотреться и объяснял почему) Впереди еще много работы, поэтому буду возвращаться с новыми заказами)
В первый раз работаем с Яной и надеюсь не в последний) Задачу поставила четко и ясно, необходимые правки тоже объяснялись конкретно Понравилось то, что всегда на связи и знает как объяснить конечный результат)
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