??Веб-дизайн, UI/UX, дизайн сайтов
? Привет, меня зовут Илья, 23 года. Живу и работаю в Беларуси, в красивом городе Бресте.
В веб-дизайне я давно не новичок.
?? Работаю: в Figma (основной), Photoshop, Tilda
Делаю: дизайн сайтов, landing page, интернет-магазины, дашборды, баннеры.
С вниманием отношусь к качеству выполнения работы ?
Делаю все как для себя, потому что представляю себя на месте заказчика. Самому приятно от хорошо выполненной работы.
Честность и ответственность ?
Если не понравится дизайн — возвращаю предоплату. На связи даже после завершения работы над проектом. Пусть все будут счастливы и никто не уйдет обиженным!
Все правки бесплатные ?
Сколько угодно, когда угодно. Главное — чтобы Вам нравилось.
Пообщаемся голосом ?
Можем обсудить все интересующие вопросы по проекту голосом или по видеосвязи. Телеграм, дискорд, зум, и другие программы которые Вам удобны.
Я на связи ?
Счета для оплаты ?
Mastercard: 5392 1412 1213 2911
Портфолио
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