Требуется дизайнер для редизайна сайта и мобильного приложения, включая главную страницу, карточку товара, категорию и личный кабинет. Необходимо предоставить первый вариант главной страницы не позднее 24.08. Срок выполнения - 5 рабочих дней. Ожидается работа онлайн не менее 7 часов в сутки и примеры похожих работ.