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Завершен42 заявки240 просмотров

Лендинг на 5-7 экранов для небольшого маркетингового анентства, сразу с текстом на английском.

3 года назад
dimaivanov1990q
Дмитрий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
1 день
Сделано в сроки, качественно, рекомендую.
Спасибо за интересный проект, быстрая оплата и четкая задача - однозначно рекомендую

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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Алена
 
29 лет
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Егор
 
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