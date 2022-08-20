Отредактировать главную страницу сайта + отредактировать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка994 просмотра

Здравствуйте.

1. Требуется создать макет  в esp для главной страницы сайта.

Взять за основу имеющийся дизайн (исходника нет)

1.1 Шапка добавить ссылки

1.2 Добавить 2-а блока c инфографикой (1 блок 6 картинок, 2 блок 4 картинки)

1.3 Оформить футер в соотвествии с референсами

2 Отредактировать лого

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