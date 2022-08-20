Необходимо вынести каждую услугу из раздела 'Услуги' на отдельные страницы. Каждая страница должна иметь минимальный дизайн, текст может быть любым. Ожидается качественная реализация и внимание к деталям.
Отредактировать главную страницу сайта + отредактировать логотип
Здравствуйте.
1. Требуется создать макет в esp для главной страницы сайта.
Взять за основу имеющийся дизайн (исходника нет)
1.1 Шапка добавить ссылки
1.2 Добавить 2-а блока c инфографикой (1 блок 6 картинок, 2 блок 4 картинки)
1.3 Оформить футер в соотвествии с референсами
2 Отредактировать лого
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