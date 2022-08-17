Дизайн карточки товара Ozon и Wildberries

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Закрыт36 заявок595 просмотров

Нужен современный и продающий дизайн карточки товара для Ozon и Wildberries, тематика сад и огород

Примерный макет:

https://prnt.sc/DiKMv_lt9Zi0

3 года назад
zhenich888
Евгений 
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