Дизайн figma разрабоотка сайта на wordpress

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Закрыт4 заявки393 просмотра

Добрый день, готов разрабатывать дизайн в figma в последствии разработки сайта на Wordpress. Адаптивная верстка сайтов на bootstrap. Готов на продолжительное сотрудничество.

BootstrapFigmaWordPress
3 года назад
SBV_IT
Богдан 
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Дизайн сайтов
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