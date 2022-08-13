Дизайн главной страницы сайта для верстальщика

Требуется разработать адаптивный дизайн всех страниц сайта с темной цветовой темой. Обеспечить корректное отображение на различных устройствах. Доступ к сайту предоставлен через тестовые аккаунты. Учтите, что два пользователя не могут входить с одного логина одновременно.