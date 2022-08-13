Дизайн главной страницы сайта для верстальщика

  1. Биржа фриланса
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Закрыт20 заявок613 просмотров

Нужно сделать дизайн главной страницы сайта для верстальщика.

Формат PSD

Дизайн аналогично этому сайту https://tdrentapps.com/ но абсолютно другой стиль.

Стиль: агрессивный, привлекающий, яркий.

Некоторые картинки и текст предоставим.

Нужно предоставить ваш работы, чтобы увидеть ваш стиль.

3 года назад
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