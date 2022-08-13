Требуется разработать адаптивный дизайн всех страниц сайта с темной цветовой темой. Обеспечить корректное отображение на различных устройствах. Доступ к сайту предоставлен через тестовые аккаунты. Учтите, что два пользователя не могут входить с одного логина одновременно.
Дизайн главной страницы сайта для верстальщика
Нужно сделать дизайн главной страницы сайта для верстальщика.
Формат PSD
Дизайн аналогично этому сайту https://tdrentapps.com/ но абсолютно другой стиль.
Стиль: агрессивный, привлекающий, яркий.
Некоторые картинки и текст предоставим.
Нужно предоставить ваш работы, чтобы увидеть ваш стиль.
Заявки фрилансеров
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