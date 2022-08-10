Необхідно оформити меню для бару у вигляді односторінкового сайту, доступного через Qr код. Важливо забезпечити можливість подальшого редагування цін. Приклад готового меню надається.
Отредактировать сайт на Tilda
Сейчас в разработке вот этот сайт (смотреть с компьютера) matveydigital.ru/mira2, для него необходимо нарисовать изображения и разместить их на сайте в тильде. Вот ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16qkKv7JMrbO-sONpoeYarzrpCdALhyEQ7jq6Dk9_9sU/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим опытный UX/UI дизайнер для разработки современного дизайна сайта. Имеется проект из 7 экранов и техническое задание. Задача включает создание привлекательного и удобного интерфейса с учетом пользовательского опыта.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт3 года назад
- $35
Необходимо разработать эскиз (прототип) дизайна главной страницы для сайта, посвященного металлобработке. Требуется учитывать особенности отрасли и функциональность сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $85
Необходимо доработать дизайн приложения, придерживаясь светлой темы и текущего стиля. Требуется создать варфреймы для уточнения работы, а также доработать экраны слева. Предоставьте предварительные варфреймы и завершите оформление в светлой теме согласно уже имеющимся материалам.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад