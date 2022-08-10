Сейчас в разработке вот этот сайт (смотреть с компьютера) matveydigital.ru/mira2, для него необходимо нарисовать изображения и разместить их на сайте в тильде. Вот ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16qkKv7JMrbO-sONpoeYarzrpCdALhyEQ7jq6Dk9_9sU/edit?usp=sharing