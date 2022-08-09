Необходимо разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки724 просмотра

Необходимо разработать дизайн сайта. Есть составленный проект экранов сайта 7 шт и ТЗ. Необходим опытный UX/UI дизайнер, который сможет не только нарисовать красивый и современный дизайн, но и продумать его с точки зрения UX.

Ссылка https://shrlink.top/YVIQ2P7

3 года назад
guest_1658041930315
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Аліна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
3 года назад
Айшат
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Ирина
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
130 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Денис
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
21 час назад
140 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Елена
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Дарья
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
610 отзывов
3 года назад
#1
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Денис
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Елена
 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
79 отзывов
3 года назад
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Отрисовать дизайн сайта в psd

    Требуется отрисовать дизайн сайта fabryka24.online в формате PSD, улучшив его визуальное оформление. Необходимо подготовить 5 размеров под Bootstrap для главной страницы, страницы категории и карточки товара с несколькими вариантами хедеров. Ожидается оперативность в выполнении задачи. Укажите цену за блок или страницу и предоставьте примеры работ.

    BootstrapTilda
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно доработать дизайн приложения.

    $85

    Необходимо доработать дизайн приложения, придерживаясь светлой темы и текущего стиля. Требуется создать варфреймы для уточнения работы, а также доработать экраны слева. Предоставьте предварительные варфреймы и завершите оформление в светлой теме согласно уже имеющимся материалам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайнер сайта

    Требуется провести обследование существующего дизайна сайта commsoft.ru с фокусом на UI/UX. Необходимо выявить недостатки в текстах, цветах и шрифтах, а также разработать изображения для атрибутов товаров, включая срок действия и платформы (Windows, macOS, Linux). Картинки должны быть качественными и легкими, с учетом общего стиля сайта.

    Linux
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка адаптивного дизайна для сайта услуг

    Требуется создать адаптивный дизайн для сайта услуг в области металлообработки. Необходимо разработать главную страницу, страницу услуги, контакты и калькулятор услуг. Также требуются мелкие правки на втором сайте, включая изменение положения фильтра и добавление блока 'вопрос-ответ'. Укажите ориентировочную стоимость и сроки выполнения.

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать сайт на тильде

    Необходимо создать новый современный дизайн для сайта на Тильде и переделать все страницы в едином стиле. Проект должен предусматривать возможность редактирования и администрирования в конструкторе Тильды. Присылайте примеры своих лучших работ для оценки.

    Tilda
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать дизайн на тильде

    Необходимо доработать дизайн сайта для литейной мастерской, производящей адресные таблички и почтовые ящики. Задача — создать гармоничный и уникальный стиль, проработать шрифты, визуально разделить блоки, улучшить элементы взаимодействия и адаптировать сайт для дальнейшей SEO-оптимизации. Требуется внимание к деталям, использование светлых фонов и создание отдельных страниц для каталога.

    Tilda
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить рус. текст на изображении на укр./англ.

    Необходимо заменить русский текст на изображении на украинский и английский языки. Предоставлены исходные файлы в формате png, svg, jpg и pdf. Работа требует аккуратности и внимательности к деталям.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать дизайн лендинга

    Необходимо разработать дизайн лендинга для ветеринарной клиники с доработкой предоставленной структуры. Все детали будут обсуждены с исполнителем. Ожидаются предложения по цене.

    Дизайн сайтов128 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Простой ледлинг для магазина детских игрушек

    Требуется разработка дизайна для сайта магазина детских игрушек. Необходимо создать 5-6 страниц и доработать имеющуюся структуру. Бюджет ограничен, укажите свою цену для рассмотрения варианта.

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    3 года назад