Требуется отрисовать дизайн сайта fabryka24.online в формате PSD, улучшив его визуальное оформление. Необходимо подготовить 5 размеров под Bootstrap для главной страницы, страницы категории и карточки товара с несколькими вариантами хедеров. Ожидается оперативность в выполнении задачи. Укажите цену за блок или страницу и предоставьте примеры работ.
Необходимо разработать дизайн сайта
Необходимо разработать дизайн сайта. Есть составленный проект экранов сайта 7 шт и ТЗ. Необходим опытный UX/UI дизайнер, который сможет не только нарисовать красивый и современный дизайн, но и продумать его с точки зрения UX.
Ссылка https://shrlink.top/YVIQ2P7
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