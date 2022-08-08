Необходимо заменить русский текст на изображении на украинский и английский языки. Предоставлены исходные файлы в формате png, svg, jpg и pdf. Работа требует аккуратности и внимательности к деталям.
Доработать дизайн на тильде
Бриф
Нужно доработать сайт.
Мы литейная мастерская, которая производит адресные и информационные таблички, почтовые ящики. Наш основной клиент это владелец частного дома, которому важен внешний вид и оформление. Наши таблички уникальный штучный товар и мы хотели бы, чтобы сайт передавал солнечное настроение ассоциируемое с уютом, теплом, зеленью, садом, деревьями, закатным светом, колосьями и тд.
Сайт в общем-то готов, но нужен продающий дизайн и единство стиля. Страницы, перелинковка, информация, наполнение, текст, часть фотографий залиты. Основной запрос это придать сайту гармоничность и целостность, уникальность, добавить поддерживающие стиль элементы. Выделить важные блоки, разделить смысловые элементы, поработать с шрифтами и их величиной. Сайт разрабатывается для дальнейшей сео оптимизации и продвижения
Больше информации про нынешний визуал можно посмотреть в нашем инстаграм аккаунте https://www.instagram.com/adresnie_tablichki_/
Примерно бриф следующий:
- Проработать шрифты и их размеры т.к. используется один и заголовки и текст по ощущениям выглядит невыразительно. По-хорошему нужен брендбук и дальнейшее оформление сайте в фирменном стиле. На данном этапе у нас есть только набор лого и куча видео и фото контента, кроме того, что уже залито на сайт.
- визуально разделить блоки т.к. сейчас ощущение того, что всё идёт вместе и мало какие элементы различаются и выделяются. Пропорции
- сделать больше внимания на сайте на кнопки действия (контрасты, шрифты, рамка)
- Разметка на тильде в 12 колонок, но для мониторов шире возможно подумать о светлом бэкграунде (светлый, солнечный, теплый закатный, зелень, пшеница)
- Сделать верхнюю плашку с лого, слоганом и номером телефона + соцсети
- проработать и изменить картинки в верхнем слайдере
- в общем-то мы делаем сайт под нашего основного конкурента, и структуру примерно берём от него. Можете ознакомиться https://tablichnik.ru/
- уменьшить разрыв в блоке каталога между картинкой, ценой и кнопкой, если это возможно. Выделить блоки, как у конкурента
- на странице по шаблону очень больше разрывы между этапами, можно ли сделать это визуально красивее, змейкой? https://tablichkadom.ru/proizvodstvo-tablichki
- в галерее сделать разбивку по хэштегам (производство, на домах, готовое изделие)
- карточки из каталога сделать отдельными страницами с визуально выделенными элементами на подобии карточек у конкурента https://tablichnik.ru/adresnyie-tablichki/adresnaya-tablichka-u-500/
- обязательная адаптивная вёрстка
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