Бриф

Нужно доработать сайт.

Мы литейная мастерская, которая производит адресные и информационные таблички, почтовые ящики. Наш основной клиент это владелец частного дома, которому важен внешний вид и оформление. Наши таблички уникальный штучный товар и мы хотели бы, чтобы сайт передавал солнечное настроение ассоциируемое с уютом, теплом, зеленью, садом, деревьями, закатным светом, колосьями и тд.

Сайт в общем-то готов, но нужен продающий дизайн и единство стиля. Страницы, перелинковка, информация, наполнение, текст, часть фотографий залиты. Основной запрос это придать сайту гармоничность и целостность, уникальность, добавить поддерживающие стиль элементы. Выделить важные блоки, разделить смысловые элементы, поработать с шрифтами и их величиной. Сайт разрабатывается для дальнейшей сео оптимизации и продвижения

Больше информации про нынешний визуал можно посмотреть в нашем инстаграм аккаунте https://www.instagram.com/adresnie_tablichki_/

Примерно бриф следующий:

Проработать шрифты и их размеры т.к. используется один и заголовки и текст по ощущениям выглядит невыразительно. По-хорошему нужен брендбук и дальнейшее оформление сайте в фирменном стиле. На данном этапе у нас есть только набор лого и куча видео и фото контента, кроме того, что уже залито на сайт.

визуально разделить блоки т.к. сейчас ощущение того, что всё идёт вместе и мало какие элементы различаются и выделяются. Пропорции

сделать больше внимания на сайте на кнопки действия (контрасты, шрифты, рамка)