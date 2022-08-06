Требуется отрисовать лендинг по указанному прототипу с адаптивным дизайном для десктопа и мобильных устройств. Необходимо включить форму авторизации. Срок выполнения - 2-3 дня. Каждый день требуется отчет о проделанной работе. Срыв сроков не приемлем.