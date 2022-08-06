Простой ледлинг для магазина детских игрушек

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок654 просмотра

Нужно сделать дизайн для магазина игрушек.Сайт должен иметь 5-6 страниц. Структура примерная есть,но нужно доработать.Бюджет небольшой. Пишите цену, рассмотрим все варианты.

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