Создать дизайн лендинга

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен85 заявок1076 просмотров

Сейчас идет проектирование будем также готовить прототип.

Сайт для онлайн и офлайн уроков англиского языка.

Укажите пожалуйста Примерную цену и сроки за один лендинг (8 - 9 блоков) с адаптивом.

3 года назад
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