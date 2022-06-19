Работа закончена, когда результат удивляет
Хай, дорогой клиент!
Меня зовут Анатолий, я занимаюсь дизайном крутых сайтов.
Главное моё преимущество - креативность и уделяю должное внимание дизайну. Я помогаю моим клиентам превратить дизайн в видимое преимущество в их бизнесе. За плечами 4 года опыта работы с дизайном. За это время выработал четкие принципы:
- Всегда на связи с клиентом
- Не делаю работы ниже уровнем, чем в портфолио
- Всегда довожу проект до конца или возвращаю деньги
- Работая над вашей задачей - полностью погружаюсь в нее. Поэтому делаю продуманный и аргументированный дизайн, отвечающий поставленным требованиям с высоким уровнем проработки.
- Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих вопросах.
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Портфолио
- Дизайн сайта API50 просмотров
- Дизайн сайта NFT Box33 просмотра
- Дизайн сайта для компании по хранению вещей25 просмотров
- Популярная сеть Стриптиз Клубов23 просмотра
- Дизайн сайта22 просмотра
- Дизайн мобильного приложения по учету за авто32 просмотра
- Дизайн сайта NFT20 просмотров
- Приватные мобильные прокси17 просмотров
- Дизайн сайта игровых ценностей17 просмотров
- Дизайн мобильного приложения соц сети26 просмотров
Отзывы заказчиков
$196
10 баллов
3 года назад
AndroidiOS
Дизайн очень крутой получился, все быстро и четко.
Ответный отзыв
Саму задачу виконали добре, тільки були 2 моменти, які напрягли: 1) Після завершення роботи сказав переносити екрани додатку з Фігми в Зеплін, хоча ми це не обговорювали взагалі і я такого не роблю. В підсумку звалив на мене, що я винен в цьому. 2) Комісія за проведений проект впала на мене, хоча ми не обговорювали такий момент і таке має оплачувати замовник.
$175
10 баллов
3 года назад
После того как провели переговоры с Анатолием и обговорили сроки сразу стало понятно, что он знает свое дело. Сразу взялся за заказ, выполнял все с энтузиазмом и профессионализмом. Общение было максимально корректным и по делу. Работу выполнил на высоком уровне. Очень рекомендую как исполнителя. Приятно работать со взрослым и обязательным человеком, знающим свое дело.
Ответный отзыв
Отлично закончили часть этой работы. Быстро нашли общий язык и сделали мокапы страниц.