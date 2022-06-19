felixonegame

Анатолий Юхименко felixonegame

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Работа закончена, когда результат удивляет

Хай, дорогой клиент!

Меня зовут Анатолий, я занимаюсь дизайном крутых сайтов.

Главное моё преимущество - креативность и уделяю должное внимание дизайну. Я помогаю моим клиентам превратить дизайн в видимое преимущество в их бизнесе. За плечами 4 года опыта работы с дизайном. За это время выработал четкие принципы:

  • Всегда на связи с клиентом
  • Не делаю работы ниже уровнем, чем в портфолио
  • Всегда довожу проект до конца или возвращаю деньги
  • Работая над вашей задачей - полностью погружаюсь в нее. Поэтому делаю продуманный и аргументированный дизайн, отвечающий поставленным требованиям с высоким уровнем проработки.
  • Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих вопросах.
Давайте сделаем классный дизайн вместе!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
$196
10 баллов
3 года назад
Дизайн мобильного приложения
AndroidiOS
Дизайн очень крутой получился, все быстро и четко.
Саму задачу виконали добре, тільки були 2 моменти, які напрягли: 1) Після завершення роботи сказав переносити екрани додатку з Фігми в Зеплін, хоча ми це не обговорювали взагалі і я такого не роблю. В підсумку звалив на мене, що я винен в цьому. 2) Комісія за проведений проект впала на мене, хоча ми не обговорювали такий момент і таке має оплачувати замовник.
Ответный отзыв
keysolutions
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$175
10 баллов
3 года назад
Дизайн сайта онлайн школы программирования
После того как провели переговоры с Анатолием и обговорили сроки сразу стало понятно, что он знает свое дело. Сразу взялся за заказ, выполнял все с энтузиазмом и профессионализмом. Общение было максимально корректным и по делу. Работу выполнил на высоком уровне. Очень рекомендую как исполнителя. Приятно работать со взрослым и обязательным человеком, знающим свое дело.
Отлично закончили часть этой работы. Быстро нашли общий язык и сделали мокапы страниц.
Ответный отзыв