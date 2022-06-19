После того как провели переговоры с Анатолием и обговорили сроки сразу стало понятно, что он знает свое дело. Сразу взялся за заказ, выполнял все с энтузиазмом и профессионализмом. Общение было максимально корректным и по делу. Работу выполнил на высоком уровне. Очень рекомендую как исполнителя. Приятно работать со взрослым и обязательным человеком, знающим свое дело.