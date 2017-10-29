ki44321

Виктор ki44321

 
36 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Fullstack Mobile: iOS, Android. Нейтив: Swift, Kotlin, Objective С, Java. Кроссплатформ: Flutter и React Native

Не бухаю, с женой не ругаюсь, собака не умирает, интернет не пропадает, свет всегда бывает, задачи решаю, вовремя отвечаю, предоплатой не напрягаю.

E-mail: [email protected]

skype: ki44321

telegram: @Ki44321

AndroidiOSReactFlutter
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20
Мобильные приложения
Портфолио
Отзывы заказчиков
sleamey
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Простейший GPS-маяк под андроид с отправкой данных на сервер
В рамках ультранизкого бюджета все было более чем.
Все ок, рекомендую!
Ответный отзыв
uncreate
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Разработка Android приложения
Все отлично! спасибо за качественное и оперативное исполнение)
Отличный, разбирающийся заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$17
10 баллов
6 лет назад
МП IOS NATIVE исходники старые перевести в последнюю версии XCODE
Всегда на связи ! Выполнил задание оперативно и качественно ! Профессионал своего дела !
Все хорошо, только очень растянуто по времени.
Ответный отзыв
Duka335
Сергей 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Технический аудит+ тестирование Android приложения
Очень рекомендую Виктора, в краткие сроки провел тестирование, предоставил информативный отчет о критических проблемах и составил план задач, разбив их на приоритеты. Спасибо.
Приятно работать с человеком который точно знает что ему нужно. На связи, четкая задача, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
ykorshev
Юрий 
36 летУзбекистан
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Обновление проекта до iOS11 и Swift 4
Виктор выполнил сложную работу очень быстро и качественно.
Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Мобильные приложения
15 отзывов
$20/час
от $1от 1 часа
#15
Прикладное ПО
нет отзывов
$32/час
от $4000от 30 дней
#411