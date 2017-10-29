Fullstack Mobile: iOS, Android. Нейтив: Swift, Kotlin, Objective С, Java. Кроссплатформ: Flutter и React Native

Не бухаю, с женой не ругаюсь, собака не умирает, интернет не пропадает, свет всегда бывает, задачи решаю, вовремя отвечаю, предоплатой не напрягаю.

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telegram: @Ki44321