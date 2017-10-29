Fullstack Mobile: iOS, Android. Нейтив: Swift, Kotlin, Objective С, Java. Кроссплатформ: Flutter и React Native
Не бухаю, с женой не ругаюсь, собака не умирает, интернет не пропадает, свет всегда бывает, задачи решаю, вовремя отвечаю, предоплатой не напрягаю.
E-mail: [email protected]
skype: ki44321
telegram: @Ki44321
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20— Мобильные приложения
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
В рамках ультранизкого бюджета все было более чем.
Ответный отзыв
Все ок, рекомендую!
$500
10 баллов
6 лет назад
Все отлично! спасибо за качественное и оперативное исполнение)
Ответный отзыв
Отличный, разбирающийся заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
$17
10 баллов
6 лет назад
Всегда на связи ! Выполнил задание оперативно и качественно ! Профессионал своего дела !
Ответный отзыв
Все хорошо, только очень растянуто по времени.
$100
10 баллов
6 лет назад
Очень рекомендую Виктора, в краткие сроки провел тестирование, предоставил информативный отчет о критических проблемах и составил план задач, разбив их на приоритеты. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком который точно знает что ему нужно. На связи, четкая задача, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$100
10 баллов
6 лет назад
Виктор выполнил сложную работу очень быстро и качественно.
Ответный отзыв
Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Мобильные приложения
15 отзывов
$20/час
от $1от 1 часа
#15
Прикладное ПО
нет отзывов
$32/час
от $4000от 30 дней
#411