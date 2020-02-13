Делаем свою игровую валюту за которую будет покупаться реальные вещи (информация итд). Недоделка в аттаче. (дизайн и АПИ - есть) недоделка в аттаче бюджет стартовый, будет ...
Простейший GPS-маяк под андроид с отправкой данных на сервер
Нужно простейшее приложение со следующими функциями:
1) отправка текущих координат и id пользователя на сервер раз в период времени (30 сек)
2) кнопка старт (отправка сообщения на сервер о старте сеанса)
3) кнопка стоп (отправка сообщения на сервер о завершении сеанса)
4) поле для ввода id пользователя с сохранением для последующей идентификации, чьи координаты передаются в п.1
В перспективе возможно дальнейшее развитие приложения (простое управление заказами)
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