Простейший GPS-маяк под андроид с отправкой данных на сервер

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Завершен7 заявок337 просмотров

Нужно простейшее приложение со следующими функциями:

1) отправка текущих координат и id пользователя на сервер раз в период времени  (30 сек)

2) кнопка старт (отправка сообщения на сервер о старте сеанса)

3) кнопка стоп (отправка сообщения на сервер о завершении сеанса)

4) поле для ввода id пользователя с сохранением для последующей идентификации, чьи координаты передаются в п.1

В перспективе возможно дальнейшее развитие приложения (простое управление заказами)

Android
8 лет назад
sleamey
Иван 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$50
1 день
В рамках ультранизкого бюджета все было более чем.
Все ок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ki44321
Виктор 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад